كتالونيا .. أعمال نهب وتخريب وسرقة واعتقال 38 شخصا

هبة بريس- وكالات

أعلنت قوات الشرطة في كتالونيا ( موسوس دي إسيكوادرا ) أن أعمال نهب وسرقة تعرضت لها العديد من المحالات التجارية ليلة السبت إلى الأحد خلال المظاهرات العنيفة التي خرجت لليلة الخامسة على التوالي احتجاجا على سجن مغني الراب بابلو هاسل ما أسفر عن إلقاء القبض على 38 شخصا.

وخرج الناس في عدة مدن إسبانية في مظاهرات تحولت إلى أعمال عنف بعد أن ألقت الشرطة القبض على بابلو هاسل، الناشط السياسي، ومغني الراب الكتالوني المعروف في البلاد، بتهمة “إهانة مؤسسات الدولة والنظام الملكي الإسباني”.

وينتقد هاسل في أغانيه وكتاباته على مواقع التواصل الاجتماعي، الفساد والنظام الملكي وأداء الشرطة و أوضاع حقوق العمال في إقليم كتالونيا، واتهم مراراً الشرطة بتعذيب وقتل المتظاهرين السلميين.

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