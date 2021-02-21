وزارة الصحة تقرر توسيع الاستفادة من عملية التلقيح لتشمل الفئة مابين 60و64 والحاملين لأمراض مُزمنة

منذ 3 ساعات
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*الصورة من الأرشيف *

هبة بريس- الرباط

قررت وزارة الصحة ابتداء من يوم الأربعاء 23 فبراير 2021 ، توسيع الاستفادة من عملية التلقيح الوطنية لتشمل المواطنات والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 60 و64 سنة، وكذلك الشريحة الأولى للأشخاص الحاملين لأمراض مزمنة بما فيها أمراض الأورام والذين يتوفرون على أنظمة التغطية الصحية الإجبارية (الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) وكذا نظام “راميد” ، وذلك بالموازاة مع تلقيح الفئة المستهدفة حاليا والتي تهم الفئات البالغة من العمر 65 سنة فما فوق.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها ، أنه في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا،  تهيب وزارة الصحة من جديد بكافة المواطنات والمواطنين من الفئات المستهدفة، مواصلة الانخراط في هذا الورش الوطني الكبير، بهدف تحقيق المناعة الجماعية، وذلك من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 1717 أو من خلال البوابة الإلكترونية liqahcorona.ma للتمكن من الحصول على موعد ومكان التلقيح.

كما تشدد وزارة الصحة على ضرورة الاستمرار في احترام التدابير الوقائية، وذلك قبل وخلال وبعد عملية التلقيح ضد الفيروس؛ للمساهمة في جهود كبح انتشار الفيروس خاصة في ظل اكتشاف سلالات متحورة ببلادنا.

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