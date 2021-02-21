من بينها “كريتيكال” و “باكستانا”.. المحرشي يدعو الى محاربة نباتات الكيف الهجينة

*الصورة تعبيرية *

هبة بريس- الرباط

قال البرلماني عن حزب الاصالة والمعاصرة، العربي لمحرشي ، أن حزب “الجرار” مباشرة بعد تأسيسه في 8 غشت 2008، تطرق لملف زراعة الكيف بمنطقة شمال المملكة ، وذلك تعليقا على النقاش الدائر حاليا بخصوص “تقنين” زراعة الكيف.

وأضاف المحرشي ، في مشنور له على صفحته بموقع “فايسبوك” :” كما أود أن أقول أن لا أحد يمكنه أن يغير التاريخ، فعلا نبتة الكيف كانت نشأتها الأولى في منطقة كتامة وبني خالد، والظهير الشريف لجلالة المغفور له محمد الخامس، خص به هاتين المنطقتين، أما زراعة هذه النبتة بالمناطق السالفة الذكر، فيعتبر حديثا، ولعل التصريح الذي قدمه السيد حسن المزياني خلال لقاء تم تنظيمه سابقا بباب برد بخصوص نشأة هذه النبتة منذ الإستعمار مرورا بظهير محمد الخامس رحمه الله إلى يومنا هذا يؤكد ما أقول، ويمكن للجميع مشاهدة التصريح على اليوتيوب.”

ودعا البرلماني عن حزب الاصالة والمعاصرة ، الى محاربة نباتات الكيف الهجينة والدخيلة على الزراعة بمناطق الشمال، قائلا :” وأقصد هنا نبتة كريتيكال critikal وباكستانا pakistana وغيرها من النباتات الخطيرة من حيث مفعولها وكذا من حيث تدميرها للتربة وكميات المياه الضخمة التي تستهلكها هذه الزراعة.”

واردف المحرشي قائلا :”وفي الأخير أريد أن أقول أننا ألفنا مجموعة من الأبواق، تخرج كلما سعينا إلى فتح نقاش جاد ومسؤول، يصب في مصلحة منطقة ما، وتحاول استغلال أي مبادرة بدعوى علاقتها بالحملة الانتخابية، كما تحاول أن تبقى الأوضاع على ما هي عليه حتى تستمر في استغلال المزارعين الفقراء، كل حسب موقعه و حسب طريقته، وهذا لن يثنينا عن القيام بواجبنا اتجاه إخواننا بهذه المناطق.”

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