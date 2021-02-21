فرنسا.. السلطات تعتقل رجلا قتل ابنه العشريني

منذ 3 ساعات
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*الصورة أرشيفية *

هبة بريس- وكالات

تمكنت مصالح الأمن الفرنسية من اعتقال رجل يبلغ من العمر 46 عاما، قام بطعن ابنه العشريني، اليوم الأحد، في ولاية أنجيه غربي فرنسا.

ووقعت المأساة قبل الساعة الثانية بعد ظهر اليوم بقليل في منزل جد الضحية في منطقة روزيري، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

حيث قام الرجل الجورجي الجنسية، بطعن ابنه البالغ من العمر 21 عاما، على مستوى القلب، ما أودى بحياة الضحية بعد وقت قصير من وصول الحماية المدنية والاستعجالات.

وقامت الشرطة القضائية باعتقاله رهن التحقيق بعد أن سلّم نفسه بعد قيامه بهذه الجريمة طالبا الاستعانة بمحام.

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