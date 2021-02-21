ليبيا.. نجاة وزير الداخلية من محاولة اغتيال

منذ 11 دقيقة
0

*في الصورة وزير الداخلية الليبي *

هبة بريس- وكالات

نجا وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية، فتحي علي باشاغا، اليوم الأحد، من محاولة اغتيال، بغرب العاصمة طرابلس، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الداخلية.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها على موقع (تويتر)، أن “سيارة مسلحة من نوع تويوتا 27 مصفحة قامت بالرماية المباشرة على موكب وزير الداخلية باستخدام أسلحة رشاشة”، لدى عودته إلى مقر إقامته في منطقة جنزور.

ووفق مصادر ليبية ، فإن محل الحادث، لا يزال يشهد توترا أمنيا، وتجولا لبعض السيارات المسلحة، وإطلاق نار خفيف، حتى الساعة 16:25 ت.غ.

وتعاني ليبيا منذ سنوات صراعا مسلحا، حيث تنازع مليشيا حفتر، الحكومة المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بريطانيا تسجل 9834 إصابة و215 وفاة جديدة بفيروس كورونا

بريطانيا تسجل 9834 إصابة و215 وفاة جديدة بفيروس كورونا

منذ 45 دقيقة
Photo of سقوط حطام من طائرة “بوينغ” فوق منطقة سكنية أمريكية

سقوط حطام من طائرة “بوينغ” فوق منطقة سكنية أمريكية

منذ ساعة واحدة
Photo of اليونان تتنصت على مكالمات “واتساب” و”فايبر” و”سيغنل”

اليونان تتنصت على مكالمات “واتساب” و”فايبر” و”سيغنل”

منذ 5 ساعات
Photo of ألمانيا تسجل 7676 إصابة جديدة بكورونا

ألمانيا تسجل 7676 إصابة جديدة بكورونا

منذ 9 ساعات
Photo of غوتيريس يدين “استخدام القوة المميتة” في بورما

غوتيريس يدين “استخدام القوة المميتة” في بورما

منذ 9 ساعات
Photo of روسيا تسجل أول نظام لتشخيص السلالة البريطانية من كورونا

روسيا تسجل أول نظام لتشخيص السلالة البريطانية من كورونا

منذ 10 ساعات
Photo of قائمة حديثة بأكثر الدول تضررا من وباء كورونا

قائمة حديثة بأكثر الدول تضررا من وباء كورونا

منذ 11 ساعة
Photo of فرنسا تسجل 183 وفاة وأكثر من 22 ألف إصابة جديدة بكورونا

فرنسا تسجل 183 وفاة وأكثر من 22 ألف إصابة…

منذ 20 ساعة
Photo of زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب سواحل غربي تركيا

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب سواحل غربي تركيا

منذ 20 ساعة
Photo of الآلاف يتظاهرون في برلين تضامنا مع ضحايا هجوم هاناو

الآلاف يتظاهرون في برلين تضامنا مع ضحايا هجوم هاناو

منذ 23 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق