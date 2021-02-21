ليبيا.. نجاة وزير الداخلية من محاولة اغتيال

*في الصورة وزير الداخلية الليبي *

هبة بريس- وكالات

نجا وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية، فتحي علي باشاغا، اليوم الأحد، من محاولة اغتيال، بغرب العاصمة طرابلس، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الداخلية.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها على موقع (تويتر)، أن “سيارة مسلحة من نوع تويوتا 27 مصفحة قامت بالرماية المباشرة على موكب وزير الداخلية باستخدام أسلحة رشاشة”، لدى عودته إلى مقر إقامته في منطقة جنزور.

ووفق مصادر ليبية ، فإن محل الحادث، لا يزال يشهد توترا أمنيا، وتجولا لبعض السيارات المسلحة، وإطلاق نار خفيف، حتى الساعة 16:25 ت.غ.

وتعاني ليبيا منذ سنوات صراعا مسلحا، حيث تنازع مليشيا حفتر، الحكومة المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.

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