العثور على جثة مُسنة داخل شقتها بطنجة

*الصورة تعبيرية *

هبة بريس- مكتب طنجة

عثر اليوم الأحد ، على جثة سيدة مسنة في عقدها الثامن، داخل شقتها الكائنة بإحدى الإقامات السكنية بمنطقة “ماليپونيو” بمدينة طنجة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فان غياب المسنة عن الانظار لمدة ثلاثة أيام دفع بالجيران الى اخطار المصالح الامنية التي هرعت الى عين المكان مرفوقة بعناصر الوقاية المدنية ليتم اقتحام الشقة والعثور على جثة المسنة بداخلها.

هذا وقد جرى وضع جثة السيدة رهن التشريح الطبي بمستودع الأموات بمستشفى الدوق دو طوفار بمدينة طنجة، فيما باشرت المصالح الأمنية بحثها للكشف عن ظروف وملابسات وفاتها.

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