بريطانيا تسجل 9834 إصابة و215 وفاة جديدة بفيروس كورونا

*الصورة تعبيرية *

هبة بريس- وكالات

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأحد، عن تسجيلها 9834 إصابة و215 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيدء19”.

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 9834، لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 4115509 حالات.

وتشير هذه الإحصائية إلى تراجع في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في البلاد، حيث بلغ هذا المؤشر يوم 18 فبراير 12057 حالة، وفي 19 فبراير 12027، وفي 20 فبراير 10406 حالات.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 215 وفاة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 120580 متوفيا.

ويمثل هذا العدد كذلك تراجعا لمؤشر الوفيات حيث سبق أن بلغ يوم 18 فبراير 454 حالة، وفي 19 فبراير 533، وفي 20 فبراير 445.

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