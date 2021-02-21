سقوط حطام من طائرة “بوينغ” فوق منطقة سكنية أمريكية

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس- وكالات

سقط حطام من طائرة ركاب من طراز بوينغ 777 فوق منطقة سكنية قريبة من مدينة دنفر بولاية كولورادو الأمريكية.

واشتعل محرك الجناح الأيمن للطائرة إثر إقلاعها من مطار دنفر.

وتمكنت قيادة الطائرة، التي تقل 231 راكبا فضلاً عن عشرة هم أفراد طاقمها، من العودة والهبوط بأمان في مطار الإقلاع، دون وقوع إصابات.

ونشرت شرطة مقاطعة برومفيلد في كولورادو صورًا لما يبدو أنه واجهة إطار محرّك في حديقة أمامية لأحد المنازل.

وكانت الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية المتحدة متجهة إلى هونولولو في ولاية هاواي الأمريكية.

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