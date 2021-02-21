أُحيلوا على الضابطة القضائية.. ضبط حالات تلبس بالغش في مباراة المحررين القضائيين

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* الصورة أرشيفية *

هبة بريس- الرباط

كشفت وزارة العدل، عن إحالة متلبسين بحالات غش في الاختبارات الكتابية لمباراة التوظيف لولوج درجة محرر قضائي من الدرجة الثالثة، التي تم إجراؤها الأحد، على الضابطة القضائية، بعد رصد مجموعات مغلقة على تطبيقات التواصل الاجتماعي يحاول روادها الغش في المباراة.

وبحسب البلاغ فقد “تم الأحد 21 فبراير 2021 إجراء الإختبارات الكتابية لمباراة التوظيف لولوج درجة محرر قضائي من الدرجة الثالثة، تخصص – تدبير المقاولات/ الأنظمة والشبكات المعلوماتية أو الشبكات والأنظمة المعلوماتية”، في ظروف وأجواء عادية تميزت بالالتزام والانضباط وحس المسؤولية من طرف المترشحين، وجميع المشرفين على عملية الحراسة.

وأضاف بلاغ الوزارة، أنه تم رصد مجموعات مغلقة على تطبيقات التواصل الاجتماعي يحاول روادها الغش في المباراة عبر تصوير الأسئلة بالهاتف وتلقي الأجوبة بشأنها، وذلك بعد مرور حوالي 20 دقيقة من انطلاق المباراة، التي تقدم بطلب المشاركة فيها 13 ألفا و645 مترشحا حضر منهم 7694 مترشحا (بنسبة مشاركة بلغت 56 بالمائة).

وأضافت الوزارة في بلاغها، أنه تم اختراق هذه المجموعات والاهتداء الى أصحابها بكل دقة، بفضل يقظة ومهنية مصالح وزارة العدل، مما مكن من ضبط مجموعة منهم في حالة تلبس بعد مرور حوالي 30 دقيقة من انطلاق المباراة.

وزاد البلاغ أنه قد أنجزت في حق المجموعة  محاضر رسمية وأحيلوا على الضابطة القضائية لإجراء الأبحاث اللازمة في شأنها، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

وأكدت الوزارة، في البلاغ نفسه، أنها ستظل حريصة على أن تمر جميع مبارياتها في جو من النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، من أجل انتقاء أجودهم وأكفئهم لخدمة مرفق العدالة.

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