خلال 24 ساعة .. تسجيل 207 إصابة جديدة بـ”كورونا”

*الصورة تعبيرية *

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الأحد تسجيل 207 حالة جديدة مؤكدة بـ”كورونا” خلال ال24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة في نشرتها الخاصة بالحالة الوبائية إن الحصيلة الإجمالية للإصابات بوباء “كوفيد-19” على الصعيد الوطني، ارتفعت الى 481155 إصابة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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