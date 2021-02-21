بعد “فاجعة” المصنع.. حريق يأتي على مستودع للنسيج بطنجة

منذ 7 ساعات
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هبة بريس- مكتب طنجة

 

شب حريق مهول، بعد زوال اليوم الاحد 21 فبراير ، بمستودع للنسيج يقع بزنقة برشلونة في محيط مقاطعة السواني ، بمدينة طنجة.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها “هبة بريس” من عين المكان فان النيران داهمت مخزن للأثواب ولآلات الخياطة الكائن بالمنطقة المذكورة دون أن يخلف الحادث خسائر في الارواح.
وعلى غرار فاجعة مصنع طريق الرباط، التي أودت بحياة 28 شخصا بمصنع للنسيج ،  فإن المستودع موجود في الطابق تحت الأرضي ، ولا تتوفر لحد الآن معلومات دقيقية حول مدى قانونية نشاطه وما إن كان مرخصا له.

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تعليق واحد

  1. راي هو ان السلطة رات موقع فلا وقتا للتهاون وان تبدء لجان بالخروج الى المعامل والشركات والبنايات الكبرى للبحت فى دفاتر تحملات ووقنون الشغل للحفاط على سلامة العمال وهبة الدولة التى تشوه في الدول الاخرى بتهون بعض المسؤلين فى عملهم

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