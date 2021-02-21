بعد “فاجعة” المصنع.. حريق يأتي على مستودع للنسيج بطنجة

هبة بريس- مكتب طنجة

شب حريق مهول، بعد زوال اليوم الاحد 21 فبراير ، بمستودع للنسيج يقع بزنقة برشلونة في محيط مقاطعة السواني ، بمدينة طنجة.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها “هبة بريس” من عين المكان فان النيران داهمت مخزن للأثواب ولآلات الخياطة الكائن بالمنطقة المذكورة دون أن يخلف الحادث خسائر في الارواح.

وعلى غرار فاجعة مصنع طريق الرباط، التي أودت بحياة 28 شخصا بمصنع للنسيج ، فإن المستودع موجود في الطابق تحت الأرضي ، ولا تتوفر لحد الآن معلومات دقيقية حول مدى قانونية نشاطه وما إن كان مرخصا له.

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