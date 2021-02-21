السرقة باستعمال العنف تجر ثلاثة أشخاص للاعتقال بتطوان

منذ ساعتين
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هبة بريس : مكتب تطوان
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم، ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و36 سنة، جميعهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف وانتحال صفة ينظمها القانون.
وكانت مصالح الشرطة بولاية أمن تطوان قد فتحت بحثا قضائيا يوم الثلاثاء المنصرم، على خلفية شكاية تقدم بها شخص تعرضت سيارته للسرقة باستعمال العنف بعدما انتحل المشتبه فيهم صفة شرطيين، وذلك قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات المنجزة من تحديد مكان السيارة المسروقة وتوقيفهم جميعا.
وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن حجز مفاتيح السيارة المذكورة ومبلغ مالي وهاتفين محمولين متحصلين من عمليات السرقة، قبل أن تظهر التحريات المتواصلة في هذه القضية أن المعنيين بالأمر يشتبه في ارتكابهم لسرقات أخرى بكل من مارتيل وتطوان، وأن أحدهم مبحوث عنه على الصعيد الوطني من طرف مصالح الشرطة بالفنيدق للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، قبل إحالتهم على العدالة.

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