في محاولة لتصدير أزمتها الداخلية .. الجزائر تصف المغرب بـ ” بوق فتنة “

هبة بريس ـ الرباط

في خرجة عدوانية تحمل في عمقها كره غير مبرر ، اتهمت الجزائر المغرب بنشره الفتنة حيال خبر مشاركة الجزائر مع المغرب وفرنسا ضمن عمليات عسكرية مشتركة بمنطقة الساحل الافريقي ..

وأصدرت وزارة الدفاع الجزائرية، مساء الأحد، بياناً كذبت فيه صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن مشاركة الجيش الجزائري في عمليات عسكرية مشتركة مع مجموعة دول الساحل الـ5.

وشددت الوزارة على أن الأمر “غير وارد وغير ومقبول”، واصفة مروجي تلك المعلومات بـ”أبواق الفتنة”.

وتحاملت وزارة الدفاع في بيانها على المغرب بعد اتهامها “أطرافاً أجنبية بالوقوف وراء تلك الأخبار، مكذبة بـ “صفة قطعية كل هذه التأويلات المغلوطة ذات النوايا الخبيثة التي يتوهم مروجوها إثارة الفوضى وزعزعة استقرار البلاد”.

ولم تستطع وزارة الدفاع الجزائرية الاقتراب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،وهو الاول الذي تحدث الأسبوع الماضي، عن موافقة الجزائر على مشاركة قواته في عمليات عسكرية مشتركة ضد الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل.

وتحدث ماكرون في مؤتمر صحفي عقب قمة مجموعة دول الساحل الـ5 وفرنسا، أعلن فيه “موافقة الجزائر والمغرب على المشاركة في قوة عسكرية مشتركة تضم دول الساحل الـ5 ودولا أوروبية ضد الجماعات الإرهابية الناشطة بالمنطقة”، ووصف ذلك بـ”التطور المهم”

ويبدو ان الجزائر تنتظر في كل وقت وحين الوقت المناسب لمهاجمة المغرب في محاولة منها لتصدير ازمتها الداخلية و توجيه الراي العام الجزائري نحو قضايا ثانوية وابعاد الفهم والوعي المجتمعي الجزائري عن الجوع والفقر و النهب الذي طال ولا يزال يطول خيرات الشعب الشقيق

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