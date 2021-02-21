العيون: حادث مميت بعد إصطدام شاحنة بسيارة نقل البضائع

هبة بريس: أشعبان لحبيب

علمت “هبة بريس” من مصادرها الخاصة أن حادثة سير مميتة وقعت صباح اليوم الأحد 21 فبراير الجاري، بأحد شوارع حي 25 مارس وسط مدينه العيون .

وذكرت ذات المصدر، أن الحادث الخطير وقع قرب أحد المدارات بالحي المذكور، نتيجة إصطدام قوي بين شاحنة ذات مقطورة و سيارة نقل البضائع.

مصالح الأمن المختصة حضرت إلى عين المكان، رفقة الوقاية المدنية التي استطاعت اخماد حريق طفيف بعد نشوبه بمحرك سيارة نقل البضائع وكذا إجلاء الهالك من السيارة التي كان عالقا بها.

وحسب مصادر هبة بريس التي أكدت على أن المصالح الأمنية قامت بتطويق مكان الحادث مع إنجاز المحضر القانوني في الواقعه، إذ من المنتظر أن يتم تفتح تحقيقا في الموضوع لمعرفة أسباب هذا الحادث المفجع تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الحادث خلف وفاة شخص في عقده الثالث ينحدر من طانطان حيث تم نقل جثته إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي مولاي الحسن بلمهدي.

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