زيادات مفاجئة في أثمان زيت المائدة والمغاربة ..”زيدو الشحمة فظهر المعلوف “

هبة بريس ـ الرباط

في خطوة فاجأت كل المواطنين، رفعت الشركات المنتجة لزيت المائدة من سعر منتوجها بمجموع محلات البقالة والأسواق الممتازة

وقال مغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي ان محلات البقالة رفعت من ثمن زيت المائدة بمعدل درهمين للتر الواحد وهو ما أعتبر سابقة في ظل الازمة التي خلفتها ضائقة ” كورونا ”

وسجل بعض المغاربة امتعاضهم من هذه الزيادة المفاجئة وعودة بعض الشركات لنهج سياسة ” وضع المغاربة امام الأمر الواقع ” علما ان الحالة المالية لكثير من المغاربة متخلخلة وغير مستقرة .

ناشط فيسبوكي قال “مثل هذه الزيادات المفاجئة مقلقة علما ان المغاربة جميعا على مقربة من شهر رمضان، وهو أمر لا يخدم بتاتا مصالح المستهلك المغربي الذي تضررت قوته الشرائية بشكل كبير”.

وقال اخر ” بمجرد اقتراب شهر رمضان تسارع بعض الشركات للزيادة في اسعار بعض المنتوجات ..زيدو الشحمة في ظهر المعلوف ”

ومن المتوقع ان تحدث هذه الزيادة ارتفاعا في بعض المنتوجات التي تعرض للبيع رغبة من اصحابها لمواجهة ارتفاع كلفة الإنتاج، المرتبطة برفع سعر زيت المائدة

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