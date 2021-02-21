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مصرع أفراد الخلية الإعلامية للنادي المكناسي في حادثة سير

منذ 3 ساعات
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هبة بريس – خالد العروسي

لقي أعضاء الخلية الإعلامية للنادي المكناسي، حتفهم نتيجة حادثة سير مميتة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 21 فبراير الجاري، على مستوى منطقة “أدروش” في اتجاه خنيفرة.

ووفق مصدر خاص من عين المكان ل ” هبة بريس “، فان أعضاء الخلية الإعلامية لـ”الكوديم” كانوا بصدد التوجه لمدينة قصبة تادلة من أجل تغطية مباراة فريقهم ، قبل أن يفقد سائق السيارة التي كانوا على متنها السيطرة أثناء القيادة بإحدى الطرق المؤدية لمنطقة ” أداروش” القروية، لتنحرف السيارة عن مسارها الطبيعي و تصطدم بشجرة متسببة في مقتل أربعة شبان وإصابة اخر بجروح متفاوتة الخطورة .

هذا، و مباشرة بعد وقوع الحادث، حلت بعين المكان عناصر السلطات المحلية و الدرك الملكي والوقاية المدنية، حيث فتحت تحقيقا في النازلة انتهى بنقل المصاب على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بمدينة أزرو ، في الوقت الذي تم فيه نقل جثت الهالكين إلى مستودع الأموات. يضيف ذات المصدر

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‫2 تعليقات

  1. إنا لله وإنا إليه راجعون..
    اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيراً منها..

  2. إنا لله وإنا إليه راجعون

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