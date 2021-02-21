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صرف الدرهم المغربي يرتفع أمام الأورو ويتراجع مقابل الدولار الأمريكي

منذ 52 دقيقة
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هبة بريس

افاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع أمام الأورو بنسبة 0,22 في المائة، وانخفض بنسبة 0,28 في المائة أمام الدولار خلال الفترة الممتدة ما بين 11 و 17 فبراير 2021 .

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أية عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأشار إلى أنه في يوم 12 فبراير 2021، ظلت الأصول الاحتياطية مستقرة في حدود 312,9 مليار درهم، بارتفاع قدره 0,1 في المائة من أسبوع إلى آخر، وب 25,9 في المائة على أساس سنوي.

وأضاف بنك المغرب أنه ضخ ما مجموعه 70,8 مليار درهم، منها 24,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و 15,5 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و 26,7 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و 4 مليار درهم برسم عمليات مبادلة للصرف.

وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر ذاته أن متوسط حجم التداول اليومي بلغ 4,9 مليار درهم، بينما استقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة في 1,5 في المائة في المتوسط، لافتا إلى أن بنك المغرب ضخ مبلغ 28 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 17 فبراير (تاريخ الاستحقاق 18 فبراير).

وبخصوص سوق البورصة، أشارت المذكرة إلى أن مؤشر “مازي” انخفض ب0,4 في المائة، ليصل بذلك أداؤه السنوي إلى 2,1 في المائة. ويعزى ذلك، على وجه الخصوص، إلى انخفاض المؤشرات القطاعية ل”البناء ومواد البناء” ب 1,8 في المائة، و”البترول والغاز” ب3,8 في المائة، و”البنوك” ب 0,3 في المائة.

وفي مقابل ذلك، ارتفعت المؤشرات المتعلقة ب”الاتصالات” و”خدمات النقل”، على التوالي، ب 0,8 في المئة و1,9 في المائة.

وأشار بنك المغرب إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 289,7 مليون درهم مقابل 561,2 مليون درهم أسبوعا قبل ذلك، فيما بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 57,6 مليون درهم مقابل 112 مليون درهم خلال الأسبوع الذي سبقه.

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