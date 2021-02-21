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رشق بالحجارة يهشم سيارات في مدخل خريبكة

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس ـ خريبكة 

 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شريط فيديو لمواطنين تعرضت سياراتهم للرشق بالحجارة من قبل مجهولين بالطريق السيار بخريبكة.

ووثق شريط الفيديو  عدد من السيارات و شاحنة تعرضت جميعها  لتكسير زجاجها الأمامي والجانبي بعد رشقهم بالحجارة.

واستنكر عدد من المتضررين هذا السلوك الذي اعتبروه بـ “الإجرامي” والذي كاد أن يودي بحياة عدد من السائقين ناهيك عن الرعب الذي احدثه هذا السلوك في صفوف الابناء والزوجات

وطالب المتضررون  بالتدخل العاجل لحل مشكلتهم وتعويضهم عن الأضرار  الجسيمة التي تعرضت لها سياراتهم التي لولا الألطاف الإلهية لتعرض الركاب أيضا لمكروه.

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تعليقاتهم عن الجهة التي ستعوض الضحايا عن خسائرهم المادية

وقد سبق أن شهدت العديد من مداخل المدن عمليات مماثلة  أسفرت عن تعرّض العشرات من السيارات للرشق بالحجارة ليلا. ومازالت التحريات متواصلة من أجل تحديد هوية الواقفين المحتملين وراءها ودوافع الإقدام على ذلك.

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