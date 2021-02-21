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وكالة روسية : المجتمع الدولي مع السيادة الكاملة للمغرب على الصحراء

منذ ساعتين
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هبة بريس ـ الرباط

أبرزت وكالة الأنباء الروسية “ريافان” أن النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية “قد حسم”، مؤكدة أن “المجتمع الدولي مع السيادة الكاملة للمغرب على الصحراء”.

وشدد كاتب المقال الصحافي الروسي فلاديمير شارابوف على أن جبهة البوليساريو “غير قادرة بالمرة على مواجهة القوات المسلحة الملكية المغربية، وما تصدره الجبهة الانفصالية من ضجيج، ما هو إلا محاولة للفت الانتباه”.

وأضاف أن ما يجري الترويج له من قبل الجبهة الانفصالية حول الوضع في الصحراء المغربية، بما في ذلك “استئناف الحرب”، “لا يعدو أن يكون مجرد تصريحات صاخبة مبالغ فيها إلى حد كبير”، مؤكدا أن الانفصاليين “غير قادرين بالمرة على مواجهة الجيش الملكي (..) والمواجهة المفتوحة ستنتهي بهزيمة كاملة للانفصاليين”.

وسجل الصحافي الروسي أنه على عكس ما يدعيه الانفصاليون، فإن “الكثير من الدول فتحت بعثات دبلوماسية في منطقة الصحراء، وحتى فرنسا، التي تتحدث عن حل عادل، لا تعارض بأن تصبح الصحراء ذات حكم ذاتي، وهو المقترح الذي قدمه المغرب لحل النزاع”، مضيفا أنه “لا يتم التعبير عن الاستياء في هذا الملف سوى من قبل جبهة البوليساريو والجزائر وجنوب إفريقيا”.

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