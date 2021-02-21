رئيس الفيفا يؤكد مشاركة الحكمات في منافسات بطولة كأس العالم ” قطر 2022 “

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هبة بريس ـ رياضة

أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ، أن مشاركة الحكمات في بطولة العالم للأندية البطلة التي احتضنتها الدوحة مؤخرا ، فتحت الباب أمامهن للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم (فيفا 2022 ).

وقال إنفانتينو في تصريح لمجلة الفيفا نقلته صحيفة ” الشرق ” القطرية ، في معرض رده عن إمكانية مشاركة الحكمات في عملية تحكيم منافسات مونديال 2022 ، بعد مشاركتهن الناجحة في بطولة كأس العالم للأندية بقطر ، ” بكل تأكيد في 2022 وأيضا 2026 وغيرهما من البطولات ، لأن هذا الأمر ليس رمزيا إنه حقيقة وواقع “.

وأوضح رئيس الفيفا ، أن مشاركة فريق تحكيم نسائي لأول مرة في مونديال الأندية البطلة ، برئاسة البرازيلية إيدينا ألفيس ، جعل من إعادة المشاركة في كأس العالم 2022، أمرا واردا ، وقال “من المهم جدا أن تكون إيدينا ألفيس في قطر للتحكيم، وأود أن أهنئ كل الحكمات ، ومن المهم جدا أن ندرك أنهن وصلن إلى هذا الانجاز لأنهن يستحقن ذلك”.

وأضاف أن الحكمات سيواصلن المسير في هذا الطريق ، مؤكدا ” من الضروري أيضا ، أن يدرك العالم بأن النساء لديهن دور في كرة القدم الخاصة بالرجال وليس الخاصة فقط بالنساء “.

وأشار رئيس الاتحاد إلى من جهة أخرى ، بداية ظهور انفراج للأزمة التي سببتها كورونا ، مع اقتراب عودة الجماهير للملاعب ، مؤكدا في هذا الصدد أن مونديال الأندية البطلة في قطر كان ” اختبارا تجريبيا ناجحا للغاية في ظل وضع شهد تطبيق بروتوكولات صحية صارمة صد الفيروس ” .

وأضاف أن بطولة كأس العالم المقبلة (قطر 2022 ) ستكون ” منافسة رائعة ” إذا تم تطبيق نفس البروتوكولات الصحية في حال استمر الوباء إلى حين التئامها .

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