بعد موجة من الانتقادات…الجواهري :”هدى الريحاني فراشة شاشة التلفزة”

منذ ساعتين
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نجلاء مزيان : هبة بريس

عقب موجة من الانتقادات اللاذعة التي طالت الممثلة المغربية و مقدمة برنامج لالة العروسة لهذه السنة “هدى الريحاني” على منصات التواصل الاجتماعي.

أعرب المخرج المغربي عبد الإله الجواهري عبر حسابه الرسمي بموقع فايسبوك عن تقديره و إعجابه الدائم بموهبة هدى و قدرتها على تقمص و إتقان جميع الأدوار.

و كتب الجواهري تدوينة مطولة جاءت كالتالي :”هدى الريحاني، فراشة حقيقية من فراشات الشاشات، وسيدة المقام والمقامات في كل الظروف والحالات، يكفي أن تشاهد مشهدا من مشاهد أي فيلم تشارك فيه لتحس بمتعة وفرحة المشاهدة، ويكفي أن تهاتفك أو تلتقي بك هنا أو هناك لتحس بسعادة الصداقة”.

و واصل المخرج المغربي تدوينته :”سيدة بكعب عال في التمثيل وموهبة ربانية في الاتصال والتواصل، وبهاء غير مفهوم ولا محدود في الحضور والوقوف….”

و أضاف:”اليوم وهي تؤثث شاشة القناة الأولى تؤكد أنها تستحق أن تكون هناك، ان تراقص الكلمات وتغني لمستقبل شباب يهفو لغد أفضل وزواج أكثر سعادة…”

و اختتم :”فعلا هدى تستحق هذا الكم من التغزل والمديح التي تتلقاه اليوم على مختلف المواقع الاجتماعية والأحاديث الجانبية. ارقصي يا هدى فشاشة التلفزيون تستحقك وتستحق بسمتك وطلعتك الفاتنة”

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