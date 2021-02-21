اكادير : كورونا تقتل شابة عشرينية ورسالة للشباب بإحترام التدابير الصحية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تسبب فيروس كورونا المستجد، يوم أمس السبت 20 فبراير ، في وفاة شابة ” سارة .ا ” بقسم كوفيد ـ19 بمصحة خاصة بمراكش، وهي تبلغ من العمر 25 سنة، حسب ما ذكره أحد أقربائها للجريدة .

الفتاة ضحية كوفيد 19 تتحدر من حي ليزاميكال بمدينة أكادير، كانت قد أصيبت بالوباء قبل أن تتدهور حالتها الصحية، مما دفع بعائلتها الى نقلها الى مراكش للعلاج حيت لفظت أنفاسها الاخيرة هناك .

وشكل وفاتها صدمة كبيرة لعائلتها وأصدقاءها الشباب، بعد أن إكتشف الجميع أن الوباء لا يقتل فقط كبار السن، بل شكلت وفاتها رسالة مهمة الى شباب المدينة والمغرب عامة، بضرورة إحترام التدابير الاحترازية الخاصة بالوقاية من كوفيد 19، خصوصا بعدما لوحظ تهاون الشباب في التقيد بالاحتياطات الواجبة لعدم انتشار الفيروس، رغم الكم الهائل من وسائل الدعاية والتوعية بخطورة الفيروس .

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