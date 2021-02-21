نقابة لأمزازي : نرفض اي تطبيع تربوي وثقافي مع إسرائيل

هبة بريس ـ الرباط

دعت الجامعة الوطنية للتعليم سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى وضع “حد لأي تطبيع تربوي وثقافي مع إسرائيل”.

وقالت الجامعة الوطنية للتعليم، في رسالة لها ” ان من شأن مباحاثات سعيد أمزازي مع أحد وزراء إسرائيل أن “يُحوِّل منظومتنا التربوية والتعليمية، وبلادنا إلى مرتع لتطبيع عقول بنات، وأبناء شعبنا، من تلاميذ، وطلبة، ومتدربين، ومدرسين من الأولي إلى العالي…، عبر اعتماد أخطر أشكال التطبيع، وهو التطبيع التربوي”.

وكشفت الجهة ذاتها أن الوزارة الوصية كشفت “إدراج ما سمي بـ”تراث اليهود” في المنهاج الدراسي المغربي، انطلاقا من الموسم الدراسي المقبل، مباشرة بعد قرار فتح العلاقات مع إسرائيل”، كما أشارت إلى أن “الخطوط العريضة للبرامج المشتركة في مجال التربية والتعليم، تتضمن توأمة مدارس ثانوية، وإجراء مسابقات تعليمية بالعربية، والعبرية، وإقامة عروض موسيقية، وفنية في عيد “الميمونا”، وتبادل الوفود الطلابية، وتنظيم جولات دراسية في فلسطين المحتلة، والمغرب لتعميق العلاقات الدبلوماسية…”.

وعبرت الجامعة الوطنية للتعليم FNE – التوجه الديمقراطي إلى جانب الهيآت المغربية المناهضة للتطبيع، والمدعِّمة لنضال الشعب الفلسطيني، عن رفضها “أي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل، انطلاقا من أن القضية الفلسطينية بالنسبة إلى الشعب المغربي هي قضية وطنية”.

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