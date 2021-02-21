نقابة لأمزازي : نرفض اي تطبيع تربوي وثقافي مع إسرائيل
هبة بريس ـ الرباط
دعت الجامعة الوطنية للتعليم سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى وضع “حد لأي تطبيع تربوي وثقافي مع إسرائيل”.
وقالت الجامعة الوطنية للتعليم، في رسالة لها ” ان من شأن مباحاثات سعيد أمزازي مع أحد وزراء إسرائيل أن “يُحوِّل منظومتنا التربوية والتعليمية، وبلادنا إلى مرتع لتطبيع عقول بنات، وأبناء شعبنا، من تلاميذ، وطلبة، ومتدربين، ومدرسين من الأولي إلى العالي…، عبر اعتماد أخطر أشكال التطبيع، وهو التطبيع التربوي”.
وكشفت الجهة ذاتها أن الوزارة الوصية كشفت “إدراج ما سمي بـ”تراث اليهود” في المنهاج الدراسي المغربي، انطلاقا من الموسم الدراسي المقبل، مباشرة بعد قرار فتح العلاقات مع إسرائيل”، كما أشارت إلى أن “الخطوط العريضة للبرامج المشتركة في مجال التربية والتعليم، تتضمن توأمة مدارس ثانوية، وإجراء مسابقات تعليمية بالعربية، والعبرية، وإقامة عروض موسيقية، وفنية في عيد “الميمونا”، وتبادل الوفود الطلابية، وتنظيم جولات دراسية في فلسطين المحتلة، والمغرب لتعميق العلاقات الدبلوماسية…”.
وعبرت الجامعة الوطنية للتعليم FNE – التوجه الديمقراطي إلى جانب الهيآت المغربية المناهضة للتطبيع، والمدعِّمة لنضال الشعب الفلسطيني، عن رفضها “أي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل، انطلاقا من أن القضية الفلسطينية بالنسبة إلى الشعب المغربي هي قضية وطنية”.
3 تعليقات
القابات غير مع الحبة الى دورت معهم الوزارة سيغيرون رايهم 180درجة عايشنا جميع النقابات منذ 60 سنة الله يرحم من سيروا هذه النقابات رغم تصرفاتهم من بن الصديق والجديدي وافلال ونوبير الله يشفيه على كل حال النقابات ورؤساؤها معروفون بتغيير الولاءات حسب الدفع.
ليس لأي نقابة حق التحدث نيابة عن أبناءنا وبناتنا عليهم ان الا يدافعوا عن ناهبي الزمن المدرسي من منخرطيهم وان يحاربوا الريع النقابي اما العلاقات المرتبطة بالدولة المغربية مع باقي دول العالم فهي تتأسس على المصالح المتبادلة للشعوب على النقابات ان تحارب الريع الخاص والوزراء البرلمانيين تحياتي
وهل نحن مستعدون التطبيع مع نقابتكم وحزبكم الدي سير البلاد لولاتين لم نر خلالها سوى الزيارات والاقتطاعات يا تجار الدين