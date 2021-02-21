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نشرة خاصة : أمطار قوية ورياح عاصفية وتساقطات ثلجية اليوم الأحد

منذ 4 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن أمطارا قوية أحيانا رعدية، وتساقطات ثلجية، ورياح عاصفية ستهم اليوم الأحد عدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي، أن أمطارا قوية أحيانا رعدية (من 30 إلى 40 ملم)، ستهم اليوم الأحد ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساء، عمالات وأقاليم طنجة-أصيلة، العرائش، القنيطرة، الرباط، سلا، تمارة-الصخيرات، وزان، تاونات، شفشاون، سيدي قاسم وسيدي سليمان.

وأضافت المديرية أن أمطارا محليا معتدلة وأحيانا رعدية (من 15 إلى 30 ملم) يرتقب أن تهم خلال نفس اليوم أقاليم الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، الجديدة، برشيد، إفران، خنيفرة، الحوز، النواصر، أزيلال، بني ملال، الخميسات، خريبكة، تارودانت، وتزنيت.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن تساقطات ثلجية ابتداء من علو 1500م (من 10 إلى 40 سم)، من المرتقب أن تهم اليوم الأحد ، عمالات وأقاليم شيشاوة، أزيلال، الحوز، ورزازات، تنغير، بني ملال، خنيفرة، إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، تارودانت، شفشاون، الحسيمة وتازة.

وذكرت المديرية أن رياح عاصفية (من 75 إلى 90 كلم/ساعة)، من المنتظر أن تهم اليوم ذاته ، عمالات وأقاليم كل من الحوز، الحسيمة، أزيلال، برشيد، بولمان، الدار البيضاء، شفشاون، شيشاوة، دريوش، الجديدة والرشيدية، الصويرة، الفحص أنجرة، فكيك، جرادة، المضيق-الفنيدق، مراكش، مديونة، ميدلت، المحمدية، الناظور، النواصر، ورزازات، وجدة أنجاد، الرحامنة، آسفي، سطات، سيدي بنور، طنجة-أصيلة ، تاوريرت، تارودانت، تطوان، تنغير، اليوسفية، زاكورة.

ومن المرتقب أيضا، تضيف المديرية، تسجيل انخفاض في درجات الحرارة بعموم المملكة اليوم الأحد.

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