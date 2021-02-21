إيطاليا…توقيف مهاجرة مغربية تحمل تحاليل” كورونا” مزيفة

عبد اللطيف الباز/ إيطاليا

أوقفت عناصر شرطة الحدود الإيطالية بحر الأسبوع الماضي شابة مغربية في مطار كابوديشينو بنابولي، كانت تحاول السفر إلى المغرب باستخدام شواهد تحليل “كورونا” مزورة.

وأشارت مصادر جيدة الإطلاع أنّ السيدة الموقوفة كانت قد تلاعبت بالوثيقة، بعد أن اكتشفت قبل ساعات من موعد رحلتها،حيت قامت بشراء الشهادة من مهاجر مغربي بمقابل 50 يورو بالمطار ساعات قليلة قبل سفرها.

وثبت من خلال البحث المنجز للأجهزة الأمنية، وفق المصادر ذاتها، أن الشهادة “تثبت” خلوها من فيروس كورونا المستجدّ من شخص داخل المطار.

وبعد إيقاف مهاجرة مغربية بفضل الأوصاف التي قدّمتها الفتاة تمكّنت أجهزة الأمن بحسب المصادر نفسها من إيجاد المعني بالأمر وإلقاء القبض عليه.

واستعانت الشرطة بنظام المراقبة بالفيديو الداخلي بفضاء المطار من أجل التعرّف على الرجل، الذي كان يقف في مدخل المطار ليتم إيقافه وبحوزته 9 شهادات كوفيد 19 ، كلها مزيفة كان يحاول بيعها بالإضافة لحجز مبلغ 6678 يورو.

وأضافت مصادرنا ، أنه في مثل هذا المواقف، فإن شرطة المطارات تشك في أن الشخص الذي تبدو عليه علامات الخوف والتوتر، غالبا ما يكون قد ارتكب نوعًا من الجرائم الجنائية، أو أن تكون هناك دعوى قضائية ضده، لذلك شرعوا في إجراء تفتيش شامل للراكبة، على النحو المنصوص عليه في قانون حدود “شنغن”.

وأوضح المصدر ذاته، أن السلطات الإيطالية قامت بفحص دقيق لجميع الوثائق التي كان تحملها المسافرة، بما في ذلك اختبار “كورونا” المطلوب من قبل شركة الطيران ، حيث لاحظوا تغييرات طفيفة في الوثيقة.

و لاحظت شرطة المطار توتر واضطراب الشابة التي كانت على وشك المرور عبر نقطة مراقبة الحدود للصعود إلى الطائرة المتجهة إلى المغرب،وبعد التحقيقات، أقرت الراكبة بأنها تلاعبت بالوثيقة لتتمكن من السفر إلى المملكة المغربية بإختبار تحاليل “كورونا” مزيفة.لتقرر السلطات الإيطالية في الأخير بتوجيه تهمة تزوير الوثائق والمخاطرة بالصحة العامة

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