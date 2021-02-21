الصورة تعبيرية

جيروزاليم بوست : نائبان مغربيان يلتقيان نائبا في الكنيست الإسرائيلي

منذ 5 ساعات
0

هبة بريس ـ متابعة 

كشفت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، أن مستشاري حزبين في البرلمان  عقدا اجتماعا مع عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب “يش عتيد”، رام بن باراك.

وأشارت الصحيفة إلى أن كلا من النائبين المغربيين، محمد البكوري وعبد الكريم الهمص  عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عقدا اجتماعا مع النائب الإسرائيلي، رام بن باراك.

وبحسب الصحيفة، فقد وجه بن باراك دعوة للنواب المغاربة من أجل زيارة إسرائيل، لافتا إلى أن “أعضاء الكنيست الإسرائيليين متحمسون لزيارة المغرب، وأن العلاقة بين البلدين بالغة الأهمية”، كما اقترح بن باراك عدة مجالات يمكن أن يتعاون فيها البلدان في المستقبل، بما في ذلك “الحرب على الإرهاب، والثقافة، والتجارة، والاقتصاد”.

وأضاف بن باراك: “نحن حريصون على إقامة العلاقات معكم”.

وفي الجانب المغربي، أعرب محمد البكوري عن “سعادته” بلقاء بن براك وتجديد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشيرا إلى أنه “لدينا علاقة خاصة”.

من جهته، أوضح عبد الكريم الهمص أن الاجتماع كان “تاريخيا”، وسيكون “أساسا للتعايش بين البلدين”، في حين اعتبر بن باراك أن كلماتهما (كلمات النائبين المغربيين) “تثلج الصدر”.

جدير بالذكر أن المحادثة جرت على هامش اجتماع لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، التي يشارك فيها الثلاثة، والتي انعقدت في وقت لاحق يوم الخميس الماضي، إذ تعد هذه أول مرة يجتمع فيها برلمانيون من المغرب مع نظرائهم من إسرائيل، بعد استئناف العلاقات في ديسمبر الماضي، وفقا لـ”جيروزاليم بوست”.

ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “حركة” تُشكل لجنة لصياغة تعديلات على مشاريع قوانين انتخابية

“حركة” تُشكل لجنة لصياغة تعديلات على مشاريع قوانين انتخابية

منذ 25 دقيقة
Photo of صحيفة قطرية : الجزائريون يرفضون عرض الرئيس “تبون” المتأخر

صحيفة قطرية : الجزائريون يرفضون عرض الرئيس “تبون” المتأخر

منذ 17 ساعة
Photo of بعد حلّ “البيجيدي” لفرعه بالمانيا.. ماء العينين: الأحزاب الصلبة والواثقة لاتفرط في مناضليها

بعد حلّ “البيجيدي” لفرعه بالمانيا.. ماء العينين: الأحزاب الصلبة…

منذ 18 ساعة
Photo of مركز مغاربي يدعو الى وقف التراشق الاعلامي بين المغرب والجزائر

مركز مغاربي يدعو الى وقف التراشق الاعلامي بين المغرب…

منذ 18 ساعة
Photo of التجمع العالمي الأمازيغي : الحكومات تستمر في “تقزيم” مناصب أساتذة تدريس “تيفيناغ”

التجمع العالمي الأمازيغي : الحكومات تستمر في “تقزيم” مناصب…

منذ 19 ساعة
Photo of بعد وفاة مهاجر بسبب البرد … برلمانية تطالب بحماية المغاربة بدون مأوى في الخارج

بعد وفاة مهاجر بسبب البرد … برلمانية تطالب بحماية…

منذ 19 ساعة
Photo of سفير تركيا بالرباط يثمن حرص البلدين على توطيد التعاون في مختلف المجالات

سفير تركيا بالرباط يثمن حرص البلدين على توطيد التعاون…

منذ 23 ساعة
Photo of ناقشا توصيات المجلس حول الصحة والسلامة في مجال الشغل.. العثماني يستقبل الشامي

ناقشا توصيات المجلس حول الصحة والسلامة في مجال الشغل..…

منذ يوم واحد
Photo of القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يخلق الجدل من جديد

القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يخلق الجدل…

منذ يوم واحد
Photo of “الأحرار” يعلن ميلاد شبكة الأساتذة الجامعيين وأخنوش: نولي أهمية خاصة لقطاع التعليم والبحث العلمي

“الأحرار” يعلن ميلاد شبكة الأساتذة الجامعيين وأخنوش: نولي أهمية…

منذ يوم واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق