محمد بن سعيد آيت إيدر

أيت ايدر يدعو إلى إحداث انفراج حقوقي لتحقيق الكرامة

منذ 8 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط

تزامنا والذكرى العاشرة لحركة 20 فبراير ، دعا المقاوم محمد بن سعيد آيت إيدر، مؤسسات الدولة إلى إحداث انفراج حقوقي وسياسي واسع لتحقيق مزيد من الحرية والحقوق والكرامة والديمقراطية.

ففي رسالة مصورة وجّهها المناضل اليساري، بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لحركة 20 فبراير، دعا بنسعيد الشباب المغربي إلى الثقة في النفس والإنخراط في العمل السياسي وإلى المزيد من النضال السلمي، وإلى المشاركة المكثفة في الانتخابات المقبلة لتحقيق التغيير المنشود.

كما دعا محمد بنسعيد أيت ايدر، “قوى اليسار لمزيد من احتضان الشباب وتوحيد الصفوف لربح المعارك المقبلة”

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تعليق واحد

  1. جد متأخر. رأي ما قبل الانتخابات.

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