طقس الأحد : اجواء غـائمة وزخـات مطرية رعـدية

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليومه الأحد، أن تهم أمطار و زخات مطرية أحيانا رعدية و محليا معتدلة، فوق السواحل الوسطى، وغرب الأطلس، وسوس والريف الغربي و السهول الشمالية و الوسطى.

وستكون الأجواء غائمة حيث الفرصة لنزول أمطار متفرقة بالواجهة المتوسطية، المنطقة الشرقية و شمال الأقاليم الجنوبية، بينما ستهم تساقطات ثلجية مرتفعات الأطلسين الكبير المتوسط ،و احتمالا الريف، والأطلس الصغير و الهضاب العليا الشرقية ابتداءا من 1300متر، مع طقس باردا بالريف، والأطلس وشمال ووسط البلاد.

وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية من القطاع الجنوبي بكل من المنطقة الشرقية، و الجنوب-الشرقي، و من القطاع الغربي بالشمال و الوسط، و ستهب من القطاع الشمالي بالجنوب، بينما ستكون متقلبة الاتجاه بباقي جهات المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 02- 04 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 03 و08 درجات بجنوب المنطقة الشرقية ، وما بين 08 و 13 درجة بالجنوب-الشرقي وشمال و وسط البلاد، و ستكون ما بين 13و 17درجة بالجنوب.

و ستكون درجات الحرارة العليا في انخفاض، وستتأرجح ما بين 02 و08 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 08و 11 درجة بالريف و،هضاب الفوسفاط و والماس، ما بين 11 و 17 درجة بكل من الشمال و الوسط ، والجنوب-الشرقي و المنطقة الشرقية، و ستكون ما بين 18و 28 درجة بالجنوب.

أما البحر فسيكون قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقوي الهيجان غرب البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شرق البوغاز، وقوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان ما بين طنجة وطرفاية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب .

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