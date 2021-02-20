فرنسا تسجل 183 وفاة وأكثر من 22 ألف إصابة جديدة بكورونا

منذ 12 دقيقة
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هبة بريس- وكالات

سجلت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم السبت، 183 وفاة و22371 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى انخفاض في الوفيات والإصابات مقارنة مع اليوم السابق الذي رصدت فيه 328 وفاة و24116 إصابة بالفيروس.

وقال وزير الصحة أوليفييه فيران يوم السبت إنه يمكن فرض تدابير غلق إضافية في منطقة الألب ماريتيم لاحتواء زيادة العدوى بالفيروس هناك.

وتعتبر فرنسا الدولة الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا والـ7 من حيث حصيلة الوفيات جراء الجائحة.

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