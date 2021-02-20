وزارة الصحة تكشف عن 21 حالة متحورة من كورونا وتدعو إلى المزيد من اليقظة

*الصورة أرشيفية *

هبة بريس- الرباط

أفاد بلاغ لوزارة الصحة ، أنه في إطار استراتيجية المراقبة الجينومية التي وضعتها الوزارة للبحث عن طفرات مستحدثة لفيروس كورونا المستجد، فان ائتلاف المختبرات المسؤول عن مراقبة وتتبع السلالات على المستوى الوطني، يعلن عن كشف 21 متحورا من السلالة الانجليزية.

واضاف البلاغ ان اجمالي الحالات التي تم الكشف عنها الى حدود الآن بلغ 24 حالة من متحور السلالة الانجليزية.

وذكرت الوزارة ان فيروس كورونا لازال منتشرا ببلادنا داعية المواطنين والمواطنات الى توخي المزيد من الحذر والتقيد بالتدابير الوقائية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0