طنجة.. توقيف تاجر مخدرات ومؤثرات عقلية

منذ ساعتين
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هبة بريس- مكتب طنجة

تمكنت فرقة محاربة العصابات لولاية امن طنجة يوم امس الخميس من توقيف شخص في الخمسينات من العمر من ذوي السوابق القضائية ،وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المعني بالامر بحي المصلى بناء على معلومات متحصلة من الأبحاث تفيد بتعاطيه للاتجار في الأقراص المخدرة ومخدر الشيرا، حيث أسفرت عملية التفتيش التي خضع لها من ضبط وحجز لديه على 250 قرص مخدر متنوعة الاصناف ونصف كيلوغرام من مخدر الشيرة معدة للترويج،علاوة عن حجز مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات الاتجار في هذه الممنوعات.

وقد تم وضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك للكشف وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه وتوقيف باقي المتورطين.

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