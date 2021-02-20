صحيفة قطرية : الجزائريون يرفضون عرض الرئيس “تبون” المتأخر
*الصورة تعبيرية *
هبة بريس- الرباط
قالت صحيفة “العرب” القطرية” أن الشارع الجزائري رد سريعا، برفض عرض الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ، السياسي ، عشية تخليد الذكرى الثانية للحراك الشعبي ، حيث عاد المئات الى الشوارع مؤكدين تمسكهم بالمطالب المعلن عنها مسبقا.
وأكدت الصحيفة أن السلطات الجزائرية أقدمت على الإفراج عن عدد من معتقلي الحراك الاحتجاجي الجمعة بموجب عفو رئاسي، على أن يتم الإفراج عن آخرين خلال الأيام القادمة.
صحيفة “لوموند” الفرنسية هي الأخرى رأت أن “توابل” الانتفاضة لا تزال موجودة “طالما أن النظام الجزائري لم يستجب لمطالب الحراك الشعبي”.
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3 تعليقات
فعلا العسكر يريد الهروب إلى الأمام . يجب محاسبة العسكر عن العقود الماضية والثروات الهائلة التي تصرف فيها لوحده دون إشراك الشعب الجزائري الشقيق. وكذلك محاسبته على كل الجرائم التي إرتكبها في حق الشعب. لا مفر من محاسبة نضام فاسد.
الخبث ثم الخبث ثم الخبث خبث العجاءز .. ضيع شعبا وضيع دولا وضيع شعوبا ..كان الله في عون اشقاءنا .
عاش الملك.. الله.الوطن .الملك.الله يعطيهم الغرق