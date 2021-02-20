صحيفة قطرية : الجزائريون يرفضون عرض الرئيس “تبون” المتأخر

*الصورة تعبيرية *

هبة بريس- الرباط

قالت صحيفة “العرب” القطرية” أن الشارع الجزائري رد سريعا، برفض عرض الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ، السياسي ، عشية تخليد الذكرى الثانية للحراك الشعبي ، حيث عاد المئات الى الشوارع مؤكدين تمسكهم بالمطالب المعلن عنها مسبقا.

وأكدت الصحيفة أن السلطات الجزائرية أقدمت على الإفراج عن عدد من معتقلي الحراك الاحتجاجي الجمعة بموجب عفو رئاسي، على أن يتم الإفراج عن آخرين خلال الأيام القادمة.

صحيفة “لوموند” الفرنسية هي الأخرى رأت أن “توابل” الانتفاضة لا تزال موجودة “طالما أن النظام الجزائري لم يستجب لمطالب الحراك الشعبي”.

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