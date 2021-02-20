بعد حلّ “البيجيدي” لفرعه بالمانيا.. ماء العينين: الأحزاب الصلبة والواثقة لاتفرط في مناضليها

منذ 3 ساعات
1

*في الصورة أمينة ماء العينين “

هبة بريس- الرباط

اعتبرت القيادية في حزب العدالة والتنمية ، أمينة ماء العينين، أن قرار الأمانة العامة للحزب القاضي بحل فرع”البيجيدي” بألمانيا قرار مؤسف وغير صائب مطلقا.

وكتبت ماء العيني، في تدوينة على صفحتعا بموقع” فايسبوك ” :” سبق وأن اتخذ قرار مماثل في وجدة، ولازلت أعتبره غير صائب، لأني أعتبر صيانة الحق في العضوية الحزبية لعموم المناضلات والمناضلين هو الأصل، إلا إذا ثبتت مخالفات كبرى تدرس كل واحدة منها على حدة، وتُستنفذ بخصوصها كل الوسائل قبل التجريد من العضوية.”

واضافت ماء العينين أن مثل هاته القرارات تقضي بتجريد كل المناضلات والمناضلين من العضوية بجرة قلم، وبعضهم إن لم يكن أغلبهم، لا تكون له أي علاقة بالخلافات التنظيمية أو اشتغال الهيئات الحزبية.

واسترسلت القيادية في البيجيدي قائلة:” أنا من المتابعين عن قرب لملف فرع الحزب من ألمانيا وأعرف دفوعات الطرفين معا (الأمانة العامة ومناضلو الفرع)، وأعتبر عن قناعة أنه كان بالإمكان تجاوز قرار الحل وإيجاد تسوية حقيقية لو توفرت الإرادة اللازمة.”

وأردفت قائلة :”الأحزاب الصلبة الواثقة من نفسها لا تفرط في مناضلاتها ومناضليها مهما كان الاختلاف معهم في تدبير محطات او وقائع، ومهما كانت طريقتهم في التعبير عن آرائهم ما دامت نضاليتهم ووفاؤهم للحزب معروف للجميع، وقد أدى بعضهم ثمن ذلك.”

 

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of صحيفة قطرية : الجزائريون يرفضون عرض الرئيس “تبون” المتأخر

صحيفة قطرية : الجزائريون يرفضون عرض الرئيس “تبون” المتأخر

منذ ساعتين
Photo of مركز مغاربي يدعو الى وقف التراشق الاعلامي بين المغرب والجزائر

مركز مغاربي يدعو الى وقف التراشق الاعلامي بين المغرب…

منذ 3 ساعات
Photo of التجمع العالمي الأمازيغي : الحكومات تستمر في “تقزيم” مناصب أساتذة تدريس “تيفيناغ”

التجمع العالمي الأمازيغي : الحكومات تستمر في “تقزيم” مناصب…

منذ 3 ساعات
Photo of بعد وفاة مهاجر بسبب البرد … برلمانية تطالب بحماية المغاربة بدون مأوى في الخارج

بعد وفاة مهاجر بسبب البرد … برلمانية تطالب بحماية…

منذ 4 ساعات
Photo of سفير تركيا بالرباط يثمن حرص البلدين على توطيد التعاون في مختلف المجالات

سفير تركيا بالرباط يثمن حرص البلدين على توطيد التعاون…

منذ 7 ساعات
Photo of ناقشا توصيات المجلس حول الصحة والسلامة في مجال الشغل.. العثماني يستقبل الشامي

ناقشا توصيات المجلس حول الصحة والسلامة في مجال الشغل..…

منذ 10 ساعات
Photo of القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يخلق الجدل من جديد

القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب يخلق الجدل…

منذ 10 ساعات
Photo of “الأحرار” يعلن ميلاد شبكة الأساتذة الجامعيين وأخنوش: نولي أهمية خاصة لقطاع التعليم والبحث العلمي

“الأحرار” يعلن ميلاد شبكة الأساتذة الجامعيين وأخنوش: نولي أهمية…

منذ 13 ساعة
Photo of عمر هلال: توجيهات الملك الرامية إلى إشاعة ثقافة التعايش تحظى باعتراف وإشادة دوليين

عمر هلال: توجيهات الملك الرامية إلى إشاعة ثقافة التعايش…

منذ 14 ساعة
Photo of بجنيف .. المغرب يشارك في أشغال الدورة ال46 لمجلس حقوق الإنسان

بجنيف .. المغرب يشارك في أشغال الدورة ال46 لمجلس…

منذ يوم واحد

تعليق واحد

  1. منافقة درجة فارس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق