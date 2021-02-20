بعد حلّ “البيجيدي” لفرعه بالمانيا.. ماء العينين: الأحزاب الصلبة والواثقة لاتفرط في مناضليها

*في الصورة أمينة ماء العينين “

هبة بريس- الرباط

اعتبرت القيادية في حزب العدالة والتنمية ، أمينة ماء العينين، أن قرار الأمانة العامة للحزب القاضي بحل فرع”البيجيدي” بألمانيا قرار مؤسف وغير صائب مطلقا.

وكتبت ماء العيني، في تدوينة على صفحتعا بموقع” فايسبوك ” :” سبق وأن اتخذ قرار مماثل في وجدة، ولازلت أعتبره غير صائب، لأني أعتبر صيانة الحق في العضوية الحزبية لعموم المناضلات والمناضلين هو الأصل، إلا إذا ثبتت مخالفات كبرى تدرس كل واحدة منها على حدة، وتُستنفذ بخصوصها كل الوسائل قبل التجريد من العضوية.”

واضافت ماء العينين أن مثل هاته القرارات تقضي بتجريد كل المناضلات والمناضلين من العضوية بجرة قلم، وبعضهم إن لم يكن أغلبهم، لا تكون له أي علاقة بالخلافات التنظيمية أو اشتغال الهيئات الحزبية.

واسترسلت القيادية في البيجيدي قائلة:” أنا من المتابعين عن قرب لملف فرع الحزب من ألمانيا وأعرف دفوعات الطرفين معا (الأمانة العامة ومناضلو الفرع)، وأعتبر عن قناعة أنه كان بالإمكان تجاوز قرار الحل وإيجاد تسوية حقيقية لو توفرت الإرادة اللازمة.”

وأردفت قائلة :”الأحزاب الصلبة الواثقة من نفسها لا تفرط في مناضلاتها ومناضليها مهما كان الاختلاف معهم في تدبير محطات او وقائع، ومهما كانت طريقتهم في التعبير عن آرائهم ما دامت نضاليتهم ووفاؤهم للحزب معروف للجميع، وقد أدى بعضهم ثمن ذلك.”

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