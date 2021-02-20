الآلاف يتظاهرون في برلين تضامنا مع ضحايا هجوم هاناو

*الصورة أرشيفية *

هبة بريس- وكالات

تظاهر الآلاف في العاصمة الألمانية برلين إحياء لذكرى ضحايا هجوم هاناو في ولاية هيسن وسط ألمانيا الذي وقع قبل عام بدوافع عنصرية.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه بحلول فترة ما بعد ظهر اليوم السبت (20 فبراير 2021) تجمع حوالي أربعة آلاف متظاهر في حي نويكولن بالعاصمة برلين. وأضاف أن المزيد من المتظاهرين انضموا إلى المظاهرة مع مرور الوقت. وكان المنظمون ذكروا في الأصل أن المظاهرة ستضم 900 شخص فقط.

وانطلقت المظاهرة من حي برلين كرويتسبرغ وانتقلت بعد ذلك إلى حي نويكولن. ورفع المتظاهرون لافتات وحملوا صورا للضحايا التسعة الذين سقطوا في الهجوم. وكتب على الملصقات عبارة “هاناو لم تكن حالة فردية”. وبحسب الشرطة التي رافق 80 من أفرادها المظاهرة ظل الوضع هادئا بلا توتر.

وفي المساء قدرت الشرطة أعداد المشاركين في المظاهرة بنحو ستة آلاف وأربعمائة مشارك، وفق متحدث باسم الشرطة. علما بأن حي نويكولن وكذلك حي كرويتسبرغ يعيش فيهما عائلات كثيرة جدا من أصول مهاجرة.

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