عضة كلب تنهي حياة طفل بالعرائش
*الصورة تعبيرية *
هبة بريس- مكتب طنجة
تسببت عضة كلب في وفاة طفل بحي الوحدة بالعرائش حيث يقطن مع عائلته.
وحسب مصادر متطابقة، فإن الطفل تعرض لعضة على مستوى يده، مما تطلب نقله إلى مستشفى لالة مريم بالعرائش لتلقي الاسعافات الضرورية.
وحسب ذات المصادر، فرغم الأدوية التي وصفت له أصيبت يد الطفل فيما بعد بتعفنات خطيرة، تطلبت نقله على وجه السرعة إلى أحد مستشفيات الرباط، حيث توفي هناك.
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تعليق واحد
أغلبية مستشفيات المغرب بيس لديهم ذرة انسانية ,عندما يكون شخص ما فقير لايسرعون في علاجه و ينتظرون و يضعوا الوقت و يسرعون لعلاج من أعطاهم رشوة لعنة الله عليهم .طبيبة أجنبية عملت يوما ما بمراكش و شاهدت طبيبا يأخذ رشوة من طرف المرضى فقالت لي الاطباء بالمغرب يأخذون البقشيش.