في ذكرى 20 فبراير.. ال”AMDH” : لاوجود لتنمية مستدامة دون عدالة اجتماعية

*الصورة تعبيرية *

هبة بريس- الرباط

اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها بمناسبة الذكرى الـ10 لحركة 20 فبراير، إن الذكرى تحل “والمدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان يتعرضون، وهم يؤدون رسالتهم النبيلة، لشتى أنواع التضييق، والاعتداءات والاعتقالات وحملات التشهير.. ”

واعتبرت الجمعية، أن “المطالب التي رفعتها حركة 20 فبراير، عند انطلاقها سنة 2011، هي ما يلهم مختلف الحركات الاحتجاجية والمطلبية المتجددة ببلادنا؛ وهو ما تؤكده شعارات ومطالب الانتفاضات والحراكات العديدة التي تفجرت بعد 2011: من ضمنها الريف وزاكورة وجرادة، وتازة وبني تيجيت والفنيدق ودمنات…إضافة إلى ترديد شعارات الحركة في العديد من المسيرات والاحتجاجات النقابية والطلابية والتلاميذية)”.

ودعت الجمعية الى إعمال العدالة ، مؤكدة “على أنه لا وجود لتنمية حقيقية ومستدامة بدون عدالة اجتماعية، وديمقراطية فعلية تمكن الشعب المغربي من حقه في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي”.

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