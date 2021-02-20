447 ألف و716 إجمالي المستفيدين من الجرعة الأولى من اللقاح

*الصورة تعبيرية *

هبة بريس- الرباط

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن عدد المستفيدات والمستفيدين من التلقيح بلغ مليونين و447 ألف و716 شخصا (الجرعة الأولى).

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 13 ألفا و476، مشيرة إلى أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 480 ألف و948 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 464 ألف و43 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 96,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8548 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (259)، وطنجة تطوان الحسيمة (48)، والرباط سلا القنيطرة (40)، والشرق (32)، وسوس ماسة (22)، والداخلة وادي الذهب (12)، ومراكش آسفي (10)، وبني ملال خنيفرة (9)، وكلميم واد نون (5)، والعيون الساقية الحمراء (4)، وفاس مكناس (2)، ودرعة تافيلالت (1).

أما الوفيات، فتتوزع على جهات الشرق (3)، والدار البيضاء-سطات (2)، وحالة وفاة واحدة بكل من جهات طنجة-تطوان-الحسيمة وسوس-ماسة ومراكش-آسفي.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1323,1 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1،2 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 8357 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 37 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 423 حالة، 33 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و242 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 13,4 في المائة.

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