صحيفة بريطانية : حملة التلقيح بالمغرب تُحرج الاتحاد الاوربي

منذ 51 دقيقة
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*الصورة أرشيفية وتعبيرية *

هبة بريس- الرباط

أفادت صحيفة “إكسبريس” البريطانية، إن الاتحاد الأوروبي يتلقى انتقادات على ضعف سير عمليات التلقيح داخل بلدانه، متحدثة عن تقدم المغرب في هذا المجال وتفوقه على الإتحاد الأوروبي بـ”الإذلال” لهذا الأخير.

ونقلت الصحيفة في تقرير لها، الانتقادات التي وجهها شارلز هنري غولواز، رئيس حركة “Generation Frexit” السياسية الفرنسية، الذي انتقد بحدة تأخر الاتحاد الأوروبي في حملة تلقيح مواطنيه ضد فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت صحيفة “إكسبريس”، أن هذه الانتقادات المتصاعدة ضد مسؤولي الاتحاد الأوروبي، تأتي في وقت اعترف فيه مسؤولو الاتحاد بوجود تأخير في تسلم 10 ملايين جرعة من لقاح فايزر الأمريكي، كما أنهم يواجهون تأخيرات في توصلهم بلقاحات أسترازينيكا وموديرنا.

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