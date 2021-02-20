خلال 24 ساعة .. تسجيل 444 إصابة جديدة بـ”كورونا”
*الصووة تعبيرية *
هبة بريس ـ الرباط
أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم السبت تسجيل 444 حالة جديدة مؤكدة بـ”كورونا” خلال ال24 ساعة الماضية.
وأكدت الوزارة في نشرتها الخاصة بالحالة الوبائية إن الحصيلة الإجمالية للإصابات بوباء “كوفيد-19” على الصعيد الوطني، ارتفعت الى 480948إصابة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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