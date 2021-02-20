عاجل.. حريق مهول بميناء الجرف الأصفر نواحي الجديدة

هبة بريس- الجديدة

شب حريق مهول قبل قليل، في جزء من الناقل المطاطي لمادة الكبريت ما بين ميناء الجرف الأصفر و المصانع التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط ضواحي الجديدة.

وتمكن فريق الإطفاء التابع للمركب الصناعي بالجرف الأصفر بالتعاون مع الوقاية المدنية بإقليم الجديدة، من السيطرة على الحريق الذي أحدث خسائر مادية كبيرة.

وقد تم فتح تحقيق تقني مستعجل من طرف فرق السلامة التابعة للمجمع لإستجلاء الأسباب المحتملة التي كانت وراء نشوب هذا الحريق.

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