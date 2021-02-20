إيطاليا .. 251 وفاة و14931 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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هبة بريس – وكالات

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم السبت، تسجيل 251 وفاة و14931 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى انخفاض الوفيات والإصابات بالعدوى مقارنة مع أمس الجمعة الذي رصدت فيه 353 وفاة و15479 إصابة بالفيروس.

وأجرت السلطات الصحية 306078 فحص كشف عن الفيروس في اليوم الماضي، مقابل 297128 فحصا في اليوم الذي سبقه.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

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