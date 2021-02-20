يهم الاشخاص في وضعية إعاقة المترشحين لمباريات التوظيف.. إعادة معالجة الطلبات المرفوضة

منذ ساعتين
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هبة بريس

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قطاع اصلاح الإدارة، أنها استجابت للطلبات المتوصل بها من طرف بعض المترشحات والمترشحين لمباريات الأشخاص في وضعية إعاقة، المزمع تنظيمها يوم الاثنين 22 فبراير الجاري، الذين لم يتم قبول ملفات ترشيحهم التي تقدموا بها عبر بوابة التشغيل العمومية، إما لعدم ارفاق ملفات ترشيحهم بإحدى الوثائق المطلوبة أو لارفاقها بوثائق غير الوثائق المطلوبة أو الإدلاء بمعطيات غير صحيحة خلال تعبئة استمارة الترشيح، مضيفة أنه تقرر العمل على معالجة هذه الطلبات حسب الحالة.

وحسب بلاغ للوزارة، فإنه يمكن للمعنيات والمعنيين بالأمر تقديم طلباتهم مرفقة بالوثائق والمعطيات المطلوبة في قرار الإعلان عن المباريات المذكورة، خلال يومي الاثنين 22 والثلاثاء 23 فبراير الجاري، وذلك عبر إرسالها عن طريق البريد الالكتروني التالي:

coucours-psh2021@mmsp.gov.ma

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