سفير تركيا بالرباط يثمن حرص البلدين على توطيد التعاون في مختلف المجالات

منذ 3 ساعات
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هبة بريس

ثمن سفير جمهورية تركيا بالرباط، أحمد أيدن دوغان، أمس الجمعة، حرص البلدين المشترك على توطيد التعاون في مختلف المجالات.

وأوضح السفير، خلال استقباله من طرف رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، في إطار زيارة صداقة ومجاملة على إثر انتهاء مهامه الدبلوماسية بالمملكة، أن التشاور المستمر والحوار البناء بين البلدين أفضى إلى تجديد اتفاقية التبادل الحر بينهما بما يخدم مصالح كلا الطرفين.

كما نقل السفير دعوة وجهها رئيس البرلمان التركي للحبيب المالكي رئيس مجلس النواب من أجل القيام بزيارة عمل لتركيا، ستشكل مناسبة لبحث سبل تعزيز روابط الصداقة والتعاون بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين.

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تعليق واحد

  1. متى ستعترف تركيا بمغربية الصحراء ومتى ستفتح قنصلية في اقاليمنا الجنوبية. انتهى عصر لغة الخشب.

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