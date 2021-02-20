طلبة التمريض يحتجون بطنجة: تعرضنا للمنع وهذه مطالبنا

https:\/\/youtu.be\/3BHGPNS_2wA
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تنويرا للرأي العام من أهم مطالب خريجي وطلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة سلك الإجازة والتي تشمل الطلبة والمزاولين والخريجين المعطلين :
أولا : الرفض التام لكافة أشكال سياسة التعاقد وإدماج الخواص : حيث لهاته السياسة آثار وخيمة على جودة العرض الصحي وعلى تكافؤ الفرص فالممرض المجاز من الدولة والمقبول في المباريات ليس كصاحب ديبلوم في القطاع الخاص دفع المال مقابل أخذه .
ثانيا : إحداث الهيئة الوطنية للممرضين : حيث لهذه المؤسسة على غرار مثيلاتها في مهن أخرى كهيئة الأطباء والمحامين … تنضيم المهنة وكشف منتحلي صفة ممرض وكافة التجاوزات غير الأخلاقية في حق هذه المهنة سواء من غير المنتسبين إليها أو من مرتاديها .
ثالثا : إخراج مصنف الكفاءات : فلا يعقل أن يعمل الممرض دون أن يعرف مهامه وصلاحياته التي يخولها له الإطار القانوني أو ينجز عمل غيره خاصة في ضل نقص الأطر الصحية فيحاسب على ذلك .
رابعا : إدماج الخريجين المعطلين : خاصة شعبتي القبالة والترويض الطبي .
خامسا : فتح الماستر المتخصص : بعد سنوات من اعتماد نضام LMD لم تضهر إلا بعض المقاعد القليلة في الماستر البيداغوجي وأيضا مع تجميده من حين لآخر بينما لم يتم بعد فتح الماستر المتخصص وهذا يبطئ من تفعيل نضام LMD و تطور العلوم التمريضية .
سادسا : الإنصاف في التعويض عن الأخطار الطبية : وشعار الممرض هو خطر واحد تعويض واحد فكل أصناف الطاقم الطبي تواجه نفس الأخطار المهنية بنفس الدرجة .