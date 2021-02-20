الكاف تلزم الوداد بإيجاد ملعب بديل أو خسارة المباراة

يوسف أقضاض

خرج الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” بقرار جديد يخص مواجهة الوداد الرياضي أمام ضيفه كايزر شيفر الجنوب الإفريقي برسم الجولة الأولى من الدور الأول للمجموعات دوري أبطال افريقيا.

وأرغم جهاز الكاف نادي الوداد الرياضي بضرورة إيجاد ملعب لمباراته أمام الفريق الجنوب إفريقي قبل 12 ليلا من يوم غد على أقصى تقدير، وفي حالة تعذر على الوداد ذلك سيخسر مباراته على الورق بهدفين لصفر حسب تهديد الكاف.

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