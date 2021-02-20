ناقشا توصيات المجلس حول الصحة والسلامة في مجال الشغل.. العثماني يستقبل الشامي

منذ 5 ساعات
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هبة بريس

استقبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أمس الجمعة بالرباط، أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي أطلعه على خلاصات وتوصيات الرأي الذي أنجزه المجلس في إطار إحالة ذاتية، حول موضوع “الصحة والسلامة في مجال الشغل”.

ونوه العثماني، خلال هذا اللقاء، بهذه المبادرة التي تكرس مبدأ التعاون الضروري والمستمر بين الحكومة ومختلف المؤسسات الدستورية، وخاصة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالنظر إلى الأدوار الهامة التي يقوم بها المجلس في مجموعة من الأوراش المهيكلة والحاسمة بالنسبة لمستقبل المملكة.

كما أكد حرص الحكومة على إيلاء العناية اللازمة لمختلف التقارير الصادرة عن المؤسسات الدستورية، والسهر قدر الإمكان على أخذ مضامينها بعين الاعتبار في إطار السياسات العمومية.

وتجدر الإشارة إلى أن الرأي الذي أنجزه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إطار تشاركي ضمن خطة عمله برسم سنة 2020، يتطرق لمكامن القوة والضعف في مجال الصحة والسلامة في الشغل في القطاعين الخاص والعام، ويقترح مجموعة من التوصيات الرامية للنهوض بالمنظومة الوطنية في هذا المجال، ومعالجة آفة حوادث الشغل والأمراض المهنية، في إطار مقاربة شمولية تضم الجوانب المتعلقة بالحكامة، والتشريع، والتحسيس، والتكوين، والبحث العلمي وغيرها.

وستساعد خلاصات الرأي وتوصيات المجلس، القطاعات الحكومية المعنية، على بلورة وتطوير السياسة الوطنية في مجال الصحة والسلامة في الشغل.

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