طوارئ جائحة كورونا تخفض نسبة ضحايا حوادث السير بالمغرب

ع اللطيف بركة : هبة بريس

وفق أخر الاحصائيات الرسمية بخصوص حوادث السير بالمغرب خلال 2020، سجل إنخفاض في عدد قتلى الحوادث بالمملكة ب18,03 في المائة، مقارنة مع سنة 2019.

و تم تسجيل 2774 قتيل، أي بتقليص 610 قتيل مقارنة مع سنة 2019 (عدد القتلى خارج المجال الحضري تقلص ب362، فيما تقلص داخل المجال الحضري ب248).

تراجع في الضحايا سنة 2020، ساهمت فيه فترة الحجر الصحي العام في إطار التدابير الاحترازية المتخذة من طرف السلطات المختصة للتصدي لجائحة كورونا. كما تراجعت نسبة حوادث السير ب17,06 في المائة، بتسجيل 85 ألف و208 حوادث، وأيضا عدد الحوادث المميتة الذي بلغ 2499 (ناقص 16,98 بالمائة)، وعدد المصابين بجروح خفيفة الذي بلغ 112 ألف و516 (ناقص 19,2).

وشكل دخول الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026 حيز التنفيذ، التي حددت هدفا طموحا يتمثل في تقليص عدد قتلى ضحايا حوادث السير ب 50 في المائة (أقل من 1900 قتيل) في أفق سنة 2026.

ويرى مختصون في المجال أنه رغم المجهودات المبدولة بخصوص تربية الناشئة على السلامة الطرقية وما رافقها من ترسانة قانونية، غير أن النتائج المرجوة لازالت بعيدة المنال، وتحتاج المزيد من التعبئة الوطنية بهذا الخصوص من أجل التصدي لحرب الطرقات، ولا يمكن إعتبار فترة الحجر الصحي مؤشرا معتمدا لحرب الطرق بالمغرب.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0