نشرة خاصة: أمطار قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة يومي الأحد والإثنين

هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن أمطارا قوية أحيانا رعدية، وتساقطات ثلجية، وهبات رياح قوية مرتقبة يومي الأحد والاثنين، بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي، أن أمطارا قوية أحيانا رعدية (من 30 إلى 50 ملم)، ستهم يوم الأحد ابتداء من الساعة الواحدة صباحا إلى غاية الساعة الثالثة بعد الزوال، عمالات وأقاليم أكادير إداوتنان، والجديدة والصويرة وآسفي وسيدي بنور.

وأضافت المديرية أن أمطارا محليا معتدلة وأحيانا رعدية (من 20 إلى 30 ملم) يرتقب أن تهم خلال نفس اليوم أقاليم الحوز،أزيلال، بني ملال ،بن سليمان،برشيد، الدار البيضاء، شفشاون، شيشاوة، اشتوكة أيت باها، إنزكان أيت ملول، القنيطرة، خنيفرة،العرائش، مديونة،المحمدية، النواصر، وزان، الرباط، سلا، الصخيرات-تمارة، تاونات، تارودانت، تطوان، تزنيت،مشيرة إلى أن هذه التساقطات ستكون مصحوبة أحيانا بتساقط البرد ، وهبوب رياح قوية.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن تساقطات ثلجية ابتداء من علو 1500م (من 10 إلى 40 سم)، من المرتقب أن تهم يومي الأحد والاثنين المقبلين، عمالات وأقاليم شيشاوة، أزيلال، الحوز، ورزازات، تنغير، بني ملال، خنيفرة، إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، تارودانت، شفشاون، الحسيمة وتازة.

وذكرت المديرية أن هبات رياح قوية (من 75 إلى 90 كلم/ساعة)، من المنتظر أن تهم يوم الأحد عمالات وأقاليم كل من الحوز، الحسيمة، أزيلال،بركان، برشيد، بولمان، الدار البيضاء،شفشاون، شيشاوة، دريوش، الجديدة والرشيدية، الصويرة، الفحص أنجرة، فكيك،جرادة،المضيق-الفنيدق، مراكش، مديونة، ميدلت، المحمدية، الناظور، النواصر،ورزازات،وجدة أنجاد، الرحامنة، آسفي، سطات، سيدي بنور، طنجة-أصيلة ، تاوريرت، تارودانت، تطوان، تنغير، اليوسفية، زاكورة.

ومن المرتقب أيضا، تضيف المديرية، تسجيل انخفاض في درجات الحرارة بعموم المملكة يوم الأحد.

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