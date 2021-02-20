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أرباب الحمامات ينددون ب”الصمت القاسي” للحكومة عن مطالبهم

منذ 7 ساعات
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هبة بريس – الرباط

وجهتالجامعة الوطنية لأرباب الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، رسالة مفتوحة إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية و النقل الجوي.

وأكدت الجامعة، في بلاغ لها، أن هذه الخطوة تأتي بعد تجاهل جميع الرسائل التي وجهوها إلى رئيس الحكومة.

ونددت الجامعة بما وصفته بالصمت القاسي عن هذه الفئة الاجتماعية التي تعاني تحت وطئة جائحة كورونا دون بدائل تذكر، وخطوات من شأنها التخفيف و ضمان بقائهم ضمن النسيج الاجتماعي المندمج داخل (منظومة الاقتصاد التضامني الاجتماعي ) خدمتا وضمانا للسلم الاجتماعي في إطار الحكامة والخيار الاستراتيجي للدولة المغربية.

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