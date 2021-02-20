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الإعلام الإيطالي يشيد بمجهودات المغرب لمواكبة عملية التقليح ضد كورونا

منذ 8 ساعات
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عبداللطيف الباز/ إيطاليا

بعد المستوى الرفيع الذي قدمه المغرب خلال بدأ عملية التلقيح في مواجهة جائحة كورونا والاستجابة المباشرة للمواطنين المغاربة مع هاته العملية.

وخصصت الجرائد الإعلامية الإيطالية على رأسها صحيفة ال ميساجيرو مقالات تبين للعالم المستوى المتميز الذي تنهجه المملكة المغربية خلال علمية تطعيم مواطنينه بلقاح استرازينيكا فيما لازالت دول أوروبية تسابق الزمن لإيجاد جرعة لقاح مضاد للفيروس.

وافتتحت صحيفة ال ميساجيرو الإيطالية عددها الصادر أول أمس تحت عنوان “المفاجأة هي المغرب تم تطعيم أزيد من مليوني مواطن ” والذي أشارت فيه حول المجهودات التي قامت بها السلطات الوصية والتي مكنت من إنجاح عملية تلقيح أزيد من مليوني شخص لحد الآن في مدة قياسية لم تتعدى 20 يوما حيت وصل مؤشر تطعيم المواطنين إلى معدل 100 شخص الأمر الذي جعل المغرب في مصاف العشر دول الأولى في العالم من حيث تجاوب مواطنينه مع عملية التلقيح في مواجهة الفيروس التاجي المستجد.

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